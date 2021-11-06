Уколы витамина C облегчают течение коронавируса

Ученые из Университета Отаго выяснили, что внутривенное введение витамина С помогает облегчить течение коронавирусной инфекции и ускорить выздоровление. Исследование опубликовала газета The Telegraph, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Ежедневное введение тяжелобольным пациентам от шести до 24 граммов внутривенно дало положительный результат: возросла выживаемость, уменьшились сроки пребывания в стационаре, улучшилась оксигенация и снизились маркеры воспаления", - сообщила автор исследования Анитра Карр.

Во время исследования ученые провели клинические испытания. Они поняли, что уколы витамина C повышают уровень кислорода в крови, подавляют воспаление и облегчают течение болезни.

Отмечается, что у 70% населения есть дефицит витамина C в плазме крови.