Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови на 25%

Английский врач Сара Брюэр назвала продукт, который помогает диабетикам быстро снизить уровень сахара в крови, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.

По словам Брюэр, чеснок содержит вещество аджоен, помогающее снизить уровень сахара в крови на 25%. Так, употребление двух-трех зубчиков чеснока в день позволяет снизить уровень холестерина-ЛПНП, который часто называют «плохим» холестерином, и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта также на 25%.

«Недавние исследования показывают, что чесночное масло улучшает толерантность к глюкозе, а также может уменьшить потерю белка через почки», — подчеркнула Брюэр.

Она добавила, что кроме чеснока в пищу можно добавить чесночное масло, которое повышает усвояемость глюкозы.