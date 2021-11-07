Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови на 25%
Английский врач Сара Брюэр назвала продукт, который помогает диабетикам быстро снизить уровень сахара в крови, передает Trend со ссылкой на Газету.Ru.
По словам Брюэр, чеснок содержит вещество аджоен, помогающее снизить уровень сахара в крови на 25%. Так, употребление двух-трех зубчиков чеснока в день позволяет снизить уровень холестерина-ЛПНП, который часто называют «плохим» холестерином, и уменьшить риск сердечного приступа или инсульта также на 25%.
«Недавние исследования показывают, что чесночное масло улучшает толерантность к глюкозе, а также может уменьшить потерю белка через почки», — подчеркнула Брюэр.
Она добавила, что кроме чеснока в пищу можно добавить чесночное масло, которое повышает усвояемость глюкозы.
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