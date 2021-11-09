Цена биткойна обновила исторический максимум

Биткойн в ходе торговой сессии вырос на 7,16% и достиг $67,570 тыс. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные портала Coindesk на 02:33.

В 02:40 биткойн достиг отметки в $67,650 тыс. Таким образом, цена криптовалюты вновь обновила исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".