Китай провел испытания гиперзвукового оружия со сверхскоростного глайдера
Китай в июне провел испытания своей гиперзвуковой ракеты с планирующего летательного аппарата или глайдера, который движется на скорости, в пять раз превышающей скорость звука. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газету.Ru, сообщает газета Financial Times.
По информации издания, во время испытаний от гиперзвукового глайдера над Южно-Китайским морем отделилась ракета класса воздух-воздух. Отмечается, что специалисты пока не поняли, как Китаю удалось удалось обойти ограничения, накладываемые законами физики, чтобы осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости.
Специалисты считают, что такую технология еще не применяла ни одна страна до этого.
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