ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР

В мире 26 ноября 2021 01:44 (UTC+04:00)
ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР

Специалисты ВОЗ собирают информацию о штамме коронавируса COVID-19, который начал распространяться в ЮАР и некоторых других странах. Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас у нас нет причин для тревоги, однако нам еще предстоит определить, что все это значит", - цитирует ее агентство ЭФЭ.

По словам Ван Керкхове, "несколько дней уйдет на то, чтобы определить, какое влияние может оказать штамм, а также – насколько эффективны против него вакцины".

"За этим штаммом нужно будет следить: он причина для беспокойства", - добавила она.

Специалист пояснила, что на данный момент "мы мало что знаем об этом штамме". "Знаем, что он много мутирует. Опасаемся, что это может повлиять на то, как ведет себя вирус", - сказал она, добавив, что в скором времени эксперты ВОЗ проведут собрание, чтобы обсудить этот вариант коронавируса.

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