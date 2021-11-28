Умерший политик одержал победу на местных выборах в Индии

На выборах в местный совет в селе Дипакархар в округе Джамуи индийского штата Бихар одержал победу кандидат, умерший более чем за две недели до голосования, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Политик Сохан Мурму не прибыл на церемонию вручения удостоверений о победе на выборах. Представители избиркома обратились к его родственникам и выяснили, что победитель выборов умер 6 ноября. Более того, избирком специально не уведомляли о его кончине.

«Члены семьи Мурму, который победил своего соперника 28 голосами, заявили, что его последним желанием было одержать победу на выборах. Поэтому они не сообщили властям о смерти Мурму. Ни один житель деревни также нам ничего не сообщил. Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание», — заявил представитель местных властей.

В итоге сложилась непростая для местной избирательной комиссии ситуация. Власти штата попросили ЦИК страны признать состоявшиеся выборы недействительными.