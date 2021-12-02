Назван неочевидный фактор, повышающий уровень холестерина

Стресс может привести к высоким показателям «опасного» холестерина. Об этом заявил врач Тимоти Легг британской газете Daily Express, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным врача, стресс запускает сложные химические процессы в организме — начинает выделяться гормон кортизол и адреналин, что в свою очередь провоцирует выделение жиров триглицеридов. Несмотря на то, что это источник энергии в организме, однако их переизбыток ведет к формированию «вредного» холестерина.

Чтобы противостоять стрессу, Леегг рекомендовал, заниматься спортом. Это освобождает серотонин и дофамин. Также необходимо придерживаться здорового питания. Лучше включить в рацион бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад — эти продукты также помогают противостоять стрессу.

Высокий уровень холестерина увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, может произойти закупорка сосудов. Это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.