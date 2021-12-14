Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 77 странах

Омикрон-штамм коронавируса к настоящему моменту обнаружен в 77 государствах. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения об "омикроне" поступили из 77 стран", - отметил он.

"Омикрон" распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", - добавил глава ВОЗ.

Системы здравоохранения рискуют оказаться перегруженными из-за быстрого распространения штамма. Гебрейесус подчеркнул, что омикрон-вариант до сих пор был недооценен в том, что касается его опасности. "Даже если "омикрон" вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев [заражения] может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения", - констатировал он.

Омикрон-штамм не удастся остановить одной только вакцинацией от коронавируса: необходимо применение санитарных мер, в том числе ношение масок, дистанцирование, проветривание помещений и соблюдение гигиены рук, подчеркнул глава ВОЗ. "Должен заявить ясно: одни только вакцины не избавят никакую страну от этого кризиса. Государства могут и должны предотвращать распространение "омикрона" при помощи мер, которые сегодня работают", - сказал глава ВОЗ. Речь не идет о том, чтобы вакцины применялись вместо масок, дистанцирования, проветривания помещений или гигиены рук, пояснил он. "Применяйте все эти меры одновременно, делайте это постоянно и должным образом", - подчеркнул гендиректор.