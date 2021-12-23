Британские ученые выяснили, что заражение «омикроном» реже приводит к госпитализации
Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон» реже попадают в больницу, чем заразившиеся штаммом «дельта». Это следует из исследований ученых в Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет газета Daily Telegraph.
Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что риск госпитализации пациентов со штаммом «омикрон» на 15-20% меньше, чем у инфицированных «дельтой», а вероятность того, что им придется остаться в больнице более чем на одну ночь падает на 40-45%.
Исследование шотландских специалистов показало, что риск госпитализации заразившихся штаммом «омикрон» на две трети ниже, чем у инфицированных «дельтой».
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