Британские ученые выяснили, что заражение «омикроном» реже приводит к госпитализации

Пациенты со штаммом коронавируса «омикрон» реже попадают в больницу, чем заразившиеся штаммом «дельта». Это следует из исследований ученых в Великобритании. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет газета Daily Telegraph.

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что риск госпитализации пациентов со штаммом «омикрон» на 15-20% меньше, чем у инфицированных «дельтой», а вероятность того, что им придется остаться в больнице более чем на одну ночь падает на 40-45%.

Исследование шотландских специалистов показало, что риск госпитализации заразившихся штаммом «омикрон» на две трети ниже, чем у инфицированных «дельтой».