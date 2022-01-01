Актриса с самой продолжительной ТВ-карьерой умерла в возрасте 99 лет

Американская комедийная актриса Бетти Уайт умерла в собственном доме в возрасте 99 лет, до своего юбилея она не дожила лишь несколько недель. Об этом пишет TMZ, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

По данным издания, у актрисы не было внезапной или же тяжелой хронической болезни. Бетти редко покидала свой дом после начала пандемии COVID-19. Вероятно, она умерла естественной смертью, полагают источники.

Уайт имела самую долгую карьеру среди женщин на телевидении — снялась в нескольких шоу за последние восемь десятилетий, начиная с 1939 года. Всего на счету актрисы порядка 115 ролей. Наибольшую известность ей принесла работа в сериале «Золотые девочки» (The Golden Girls, 1985-1992) о трех проживающих вместе в Майами женщинах средних лет.

Актриса выиграла пять премий «Эмми» в прайм-тайм, в том числе две за «Мэри Тайлер Мур», одну за «Золотых девочек» и еще одну — за ее появление в «SNL» в 1975 году, а также награды Гильдии киноактеров, премии American Comedy Awards и даже премию «Грэмми» 2012 года.