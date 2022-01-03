Совершено покушение на премьер-министра Гаити, есть погибший и раненые

Покушение совершено на премьер-министра Гаити Ариэля Анри во время празднования независимости страны. Во время нападения образовалась перестрелка, в результате один человек погиб и еще несколько пострадали, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Стрельба произошла в городском соборе Гонаив. Как уточняет телеканал VTV, сам премьер-министр не пострадал. На данный момент известно, что покушение было совершено во время церемонии празднования 218-летия национальной независимости.

Как сообщают СМИ, действующая в этом районе вооруженная группировка предупредила лидера страны о том, что не стоит появляться в Гонаиве. Власти страны после нападения отменили все другие мероприятия, которые были запланированы в рамках празднования независимости республики от Франции, провозглашенной 1 января 1804 года.