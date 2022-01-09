Кусок скалы рухнул на туристов в Бразилии, 5 человек погибли

В районе бразильского Капитолио, на востоке страны, произошел страшный инцидент - огромный кусок скалы оторвался от массива и обрушился прямо в бухту, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Под скалой в этой время находились десятки человек, бухта в этой местности - популярное место для катания на катамаранах.

В результате часть катамаранов и лодок затопило сразу же, часть - накрыло мощной волной.

Известно, что в инциденте погибли не менее пяти человек, еще по меньшей мере 32 человека пострадали.

Министр туризма Бразилии Гилсон Мачадо уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и заявил, что власти делают все, чтобы разобраться в причинах инцидента и оказать нужную помощь.