Кусок скалы рухнул на туристов в Бразилии, 5 человек погибли
В районе бразильского Капитолио, на востоке страны, произошел страшный инцидент - огромный кусок скалы оторвался от массива и обрушился прямо в бухту, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
Под скалой в этой время находились десятки человек, бухта в этой местности - популярное место для катания на катамаранах.
В результате часть катамаранов и лодок затопило сразу же, часть - накрыло мощной волной.
Известно, что в инциденте погибли не менее пяти человек, еще по меньшей мере 32 человека пострадали.
Министр туризма Бразилии Гилсон Мачадо уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и заявил, что власти делают все, чтобы разобраться в причинах инцидента и оказать нужную помощь.
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