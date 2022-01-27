В МИД Чехии заявили, что политики страны бойкотируют Олимпиаду в Пекине

Политики, представляющие партии правительственной коалиции Чехии, будут бойкотировать предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщила в среду журналистам официальный представитель МИД республики Ленка До, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Никто из политиков, представляющих партии правительственной коалиции [Чехии], не посетит предстоящие Олимпийские игры в Китае", - отметила она.

Между тем президент Чехии Милош Земан выступил против бойкота Олимпийских игр и злоупотребления олимпийской идеей в политических целях. Соответствующее заявление главы государства, содержавшееся в его видеообращении к направляющимся в Китай членам чешской сборной, было выложено 16 января на сайте Пражского града.

"Я принципиально против злоупотребления идеей Олимпиады в политических целях, - подчеркнул Земан. - Мы уже это испытали в прошлом - в Москве (летняя Олимпиада 1980 года) и Лос-Анджелесе (летние Олимпийские игры 1984 года). Сейчас [мы наблюдаем более] слабую форму такого злоупотребления, когда бойкот объявляется только [на уровне] политиков, а не спортсменов. Честно сказать, если некоторые политические функционеры не будут на Олимпиаде, ничего страшного не произойдет".