Странам еще рано снимать все COVID-ограничения - ВОЗ

Специалисты ВОЗ считают, что государствам еще рано снимать все ограничения по сдерживанию COVID-19 сразу, призвали к осторожности, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы призываем к осторожности, так как большинство стран не прошли пик "омикрона". В большинстве стран показатель вакцинации низок, при этом также среди очень уязвимых групп населения. Поэтому сейчас не время для снятия всех ограничений сразу", - заявила технический руководитель ВОЗ по проблеме COVID-19 Мария Ван Керкхове на брифинге во вторник.

В свою очередь исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Марк Райан призвал страны следовать собственному пути в рамках борьбы с COVID-19 и "слепо не следовать другим в ослаблении ограничений".

"Те страны, которые приняли решение снять большинство ограничений, также должны быть уверены в способности еще раз ввести меры, чтобы люди были согласны, если потребуется", - добавил он.