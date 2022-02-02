УЕФА отреагировал на информацию о поданном иске из-за пиццы «Лига шампиньонов»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на информацию о поданном иске на немецкую пиццерию Pizza Wolke из-за пиццы «Лига шампиньонов». Заявление организации приводит в Twitter журналист Мартин Зиглер, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
В УЕФА заявили, что не обращались в суд по этому поводу, и подчеркнули, что в этом случае местный агент по защите товарных знаков переусердствовал и действовал слишком поспешно. «Некоторые раздули из этого трагедию. Лига чемпионов может прекрасно существовать рядом с пиццей, название которой звучит очень аппетитно», - добавили представители союза.
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