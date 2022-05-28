Число голодающих на планете достигнет 220 млн из-за кризиса в Украине - ФАО

Число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн вследствие дефицита продовольствия и дороговизны как продуктов, так и удобрений, что стало результатом украинского кризиса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera интервью вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина.

"Еще до начала кризиса число голодающих в мире росло, достигнув почти 200 млн в 53 странах в 2021 году. Нынешний конфликт еще больше усугубит ситуацию с голодом, согласно нашим первым оценкам, число голодающих может возрасти еще на 18 млн, хотя многое зависит от дальнейшего развития событий", - сказал Мартина.

По его словам, в украинских портах заблокированы 6 млн тонн зерна и почти 14 млн тонн кукурузы. "Если эти грузы не разблокируют, нестабильность продовольственной безопасности будет расти", - продолжил он.