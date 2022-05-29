Тренер «Реала» Анчелотти первым в истории выиграл Лигу чемпионов четыре раза

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти стал первым специалистом, которому удалось одержать победу в Лиге чемпионов четыре раза, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, который состоялся 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс», мадридский клуб со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль». Для Анчелотти этот трофей Лиги чемпионов стал четвертым.

До этого итальянский специалист также побеждал с «Реалом» (2013/14) и дважды брал титул с «Миланом» (2002/03 и 2006/07).

Также Анчелотти стал специалистом, в активе которого больше всех международных трофеев — девять. По этому показателю он опередил сэра Алекса Фергюсона, Джованни Трапаттони и Хосепа Гвардиолу (по восемь титулов).