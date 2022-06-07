США развернули на Балтике группировку из пяти военных кораблей

Пять американских военных кораблей в настоящее время проводят операции в акватории Балтийского моря. Это, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, следует из данных 6-го оперативного флота США.

Среди них - авианесущий универсальный десантный корабль ВМС США USS Kearsarge, на борту которого размещены подразделения 22-го экспедиционного батальона морской пехоты, десантный транспорт-док USS Gunston Hall ("Ганстон Холл"), ракетные эсминцы USS Gravely ("Грейвели") и USS Porter ("Портер"), а также флагманский корабль 6-го флота США USS Mount Whitney ("Маунт Уитни").

Американские корабли принимают участие в начавшихся 5 июня на Балтике крупномасштабных натовских военно-морских учениях BALTOPS-2022. В задействованы 45 боевых кораблей, 7 тыс. военнослужащих и 75 самолетов и вертолетов из 14 стран-членов НАТО, а также Швеции и Финляндии, которые в мае подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Учения, которые продлятся до 16 июня, на различных этапах будут проходить в центральной и южной частях Балтийского моря, в том числе вблизи берегов Швеции, Латвии, Польши и Германии.