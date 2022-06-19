Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Канады "Формулы-1"

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в ночь на воскресенье занял первое место по итогам квалификации девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Канады, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 21,299 секунды. Вторым стал испанский пилот команды "Альпин" Фернандо Алонсо (отставание - 0,645 секунды). Тройку лучших замкнул гонщик команды "Феррари" испанец Карлос Сайнс - младший (+0,797). Для действующего чемпиона мира и лидера общего зачета текущего сезона Ферстппена это вторая поул-позиция в этом году.

Идущий вторым в общем зачете мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес был вынужден завершить квалификацию на 13-й позиции. Во время второго сегмента квалификации гонщик не справился с управлением в одном из поворотов и врезался в ограждение трассы, после чего соревнования остановили на несколько минут из-за красных флагов.