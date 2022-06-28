В Мадриде завершился саммит лидеров Турции, Финляндии, Швеции и НАТО

В Мадриде во вторник прошла четырехсторонняя встреча с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека НАТО Йенса Столтенберга, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Переговоры состоялись в Конгресс-центре IFEMA на полях саммита лидеров стран НАТО.

Обсуждения прошли в закрытом для прессы режиме и продолжались два часа.

Инициатором консультаций выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

С турецкой стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, глава Управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун, пресс-секретарь АП Турции Ибрагим Калын и руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Хакан Фидан.

Финляндия и Швеция 18 мая официально подали заявки на вступление в НАТО.

Хельсинки и Стокгольм объявили о намерении присоединиться к блоку на фоне войны России против Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Турции.

Глава турецкого государства также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял о законности и обоснованности озабоченностей Турции в сфере безопасности на фоне намерения Хельсинки и Стокгольма присоединиться к альянсу.