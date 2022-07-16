Грузовой космический корабль Dragon состыковался с МКС

Американский космический корабль Cargo Dragon 2 компании SpaceX успешно произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Трансляция стыковки велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стартовавший в четверг с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида космический грузовой корабль состыковался с орбитальной станцией в автономном режиме в 11:21 по времени восточного побережья США (18:21 мск). Процедуру стыковки на МКС контролировали американские астронавты Роберт Хайнс и Джессика Уоткинс. Запуск Cargo Dragon 2 изначально был запланирован на начало июня, однако неоднократно откладывался из-за различных технических неполадок.