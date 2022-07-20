В ВОЗ сообщили об отсутствии данных о влиянии подварианта "кентавр" на тяжесть ковида

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает данными о том, что выявленный в том числе в России новый подвариант омикрон-штамма коронавируса BA.2.75, известный как "кентавр", сказывается на тяжести протекания болезни. Об этом сообщили во вторник в женевской штаб-квартире ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, является ли "кентавр" опасным, пресс-служба организации пояснила: "Пока у нас еще нет достаточно информации по поводу его влияния на тяжесть болезни. Мы будем внимательно отслеживать данные, когда они поступят". В ВОЗ подчеркнули, что "еще слишком рано говорить о том, что этот подвариант "омикрона" имеет преимущество в распространении над подвариантами BA.4 и BA.5".

В организации напомнили, что "кентавр" обнаружен на настоящий момент в более чем десятке стран и что в большинстве случаев речь идет о "последовательностях [генома вируса] из Индии". Первые сведения о выявлении этой "последовательности" поступили в конце мая текущего года. У "кентавра" имеются "дополнительные мутации, включая ключевые участки спайкового белка, что требует изучения".

ВОЗ ведет тщательный мониторинг ситуации вокруг омикрон-штамма, включая его подварианты BA.2.75, BA.4 и BA.5.