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Армия Китая проведет серию военных операций рядом с Тайванем - СМИ

В мире Материалы 2 августа 2022 20:13 (UTC +04:00)
Армия Китая проведет серию военных операций рядом с Тайванем - СМИ

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БАКУ /Trend/ - Восточный военный округ армии Китая анонсировал серию военных операций рядом с Тайванем, сообщает Trend во вторник со ссылкой на телеканал CGTN.

По его информации, действия начнутся с вечера вторника, 2 августа. В частности, будут проведены испытание ракеты с неядерной боевой частью и стрельба на дальние дистанции в Тайваньском проливе.

Ранее МИД КНР решительно осудил визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Было отмечено, что прибытие политика на остров нарушает принцип "одного Китая", а также положения, закрепленные в китайско-американских коммюнике.

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