Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым в гонке Гран-при Бельгии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ферстаппен одержал победу, стартовав с 14-го места.

Второе место занял его напарник Серхио Перес (+17,841 секунд отставания). Третьим финишировал Карлос Сайнс из Ferrari (+26,886).

Бонусное очко за самый быстрый круг гонки также получил Ферстаппен.

Финишировать не смогли Валттери Боттас (Alfa Romeo) и Льюис Хэмилтон (Mercedes), они попали в аварии на первых кругах гонки.

Ферстаппен укрепил свое лидерство в чемпионате (284 очка). На второе место в общем зачете поднялся Перес (191). Третьим идет пилот Ferrari Шарль Леклер (188).