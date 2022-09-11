Умер писатель Хавьер Мариас

Испанский писатель Хавьер Мариас умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил в воскресенье в Twitter министр культуры и спорта королевства Микель Исета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета ABC, писатель умер в воскресенье в Мадриде из-за осложнений, связанных с пневмонией.

Хавьер Мариас родился 20 сентября 1951 года в испанской столице в семье философа Хулиана Мариаса (1914-2005). С 2008 года стал членом Испанской королевской академии. На счету Мариаса многочисленные премии, в том числе Дублинская литературная премия, французская премия "Фемина" и другие. Он является автором таких романов, как "Белое сердце" (Corazon tan blanco), "В час битвы завтра вспомни обо мне" (Manana en la batalla piensa en mi) и "Дела твои, любовь" (Los enamoramientos).