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ЕС планирует обновить свое обязательство в рамках Парижского соглашения

В мире Материалы 19 сентября 2022 22:20 (UTC +04:00)
ЕС планирует обновить свое обязательство в рамках Парижского соглашения

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Евросоюз намерен обновить свое обязательство по сокращению выбросов парниковых газов в рамках Парижского соглашения по климату. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на черновой вариант документа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что ЕС "готов своевременно обновить NDC (определяемые на национальном уровне вклады в борьбу с изменением климата, которые должны были установить для себя стороны Парижского соглашения) в соответствии с окончательным итогом законодательного пакета "Fit for 55" (обширный план действий, предложенный Еврокомиссией 14 июля 2021 года для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 году)".

В то же время в черновой вариант документа все еще могут быть внесены изменения до того, как страны ЕС одобрят план в октябре.

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