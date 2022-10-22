Инфантино заявил, что уверен в победе на выборах президента ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил в субботу, что уверен в своей победе на предстоящих выборах главы организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

31 марта он сообщил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах главы организации. 23 июня пресс-служба ФИФА объявила о том, что конгресс, на котором пройдут выборы, состоится 16 марта 2023 года в Кигали (Руанда).

"Уверен в победе, потому что получаю поддержку по всему миру, - сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания Совета ФИФА, которое прошло в Окленде. - Футбол - командный вид спорта, продвижение ФИФА - это тоже командная работа. Для этого нужно иметь поддержку по всему миру".

Итальянец был избран президентом организации на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года.