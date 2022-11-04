В Японии забьют более 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа

Власти японских префектур Окаяма и Ибараки распорядились уничтожить по меньшей мере 1,5 млн кур из-за вспышек птичьего гриппа, зафиксированных на их территории. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных в пятницу на сайтах администрации Окаяма и Министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Так, в Окаяме из-за вспышки птичьего гриппа на ферме в городе Курасики будут уничтожены порядка 510 тыс. кур. Из-за большого объема работы к ликвидации последствий вспышки привлечены бойцы Сил самообороны Японии. В городе Касумигаура (префектура Ибараки) планируется забить сразу 1 млн кур.