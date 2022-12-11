Японский космический аппарат Hakuto-R стартует к Луне

Первый японский лунный посадочный аппарат Hakuto-R компании ispace в воскресенье будет запущен к Луне с помощью ракеты Falcon 9, сообщает разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 02:38 по времени Восточного побережья США.

Hakuto-R может стать первым в истории частным космическим аппаратом, успешно севшим на Луну. Японская компания ispace разрабатывает технологии роботизированных космических посадочных устройств.

Посадка модуля массой в одну тонну планируется в апреле 2023 года в кратере Атлас на видимой стороне естественного спутника Земли. Оснащенный рядом научных приборов, он будет выполнять исследовательские функции в качестве стационарного зонда.