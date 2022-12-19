Руководители госинформагентств СНГ обсудят вопросы сотрудничества в информационной сфере

Участники XXVIII заседания Совета руководителей государственных информационных агентств Содружества Независимых Государств (Информсовет СНГ) в понедельник в режиме видео-конференц-связи обменяются опытом работы и обсудят перспективные направления развития творческого сотрудничества на следующий год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Организаторы отмечают, что будет продолжена работа по координации совместной деятельности информационных агентств, разработке и реализации совместных проектов и мероприятий по развитию сотрудничества государств - участников СНГ в гуманитарной и информационной сферах. Планируется, что участники заседания обсудят вопросы информационной поддержки в 2023 году мероприятий в рамках председательства в СНГ Киргизии, объявленного в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения. Также они рассмотрят вопрос о мероприятии в Санкт-Петербурге, к которому в 2023 году переходит титул культурной столицы СНГ.

Участники поделятся опытом работы по сохранению исторической памяти народов, использованию инновационных медиатехнологий, проинформируют о структурных изменениях в своей деятельности. Запланировано обсуждение тематики внутреннего туризма на пространстве СНГ. Руководители государственных информагентств выскажут мнения по планам обмена журналистами, организации пресс-туров и другим совместным проектам.

Информсовет СНГ образован в ноябре 1995 года. В его состав входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана. Председателем Информсовета является генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, а также укрепление медиапартнерства.