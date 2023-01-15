Биологи нашли вещество для роста мышечной силы и ускоренного восстановления мышц

Ученые из Токийского столичного университета обнаружили, что белок PDGF-B помогает восстанавливать мышцы, а также способствует росту мышц и мышечной силы, стимулируя деление мышечных стволовых клеток. Исследование опубликовано в жунале Biochemical and Biophysical Research Communications, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Белок-миокин PDGF-B постоянно производится в клетках скелетных мышц, участвующих в движении. Ученые оценили влияние этого белка на миобласты, клетки-предшественницы мышц. Им удалось показать, что PDGF-B стимулирует деление миобластов.

Также ученые обнаружили, что PDGF-B влияет на уже имеющиеся мышечные клетки. Обработанные этим белком клетки при созревании достигали значительно больших размеров, а также в них производилось больше белка миозина, ответственного за сокращение мышц. Это было напрямую связано с увеличением силы сокращения. Таким образом, PDGF-B не только помогает наращивать мышцы, но и делает их сильнее.

Как выяснили ученые, такой эффект белка связан с изменениями, которые он вносит в молекулярные сигнальные пути, участвующие в созревании мышечных клеток.

Открытие ученых стало огромным шагом вперед в разработке эффективных методов лечения мышечных травм и возрастной атрофии.