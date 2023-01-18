SpaceX запустит на орбиту новый спутник GPS для ВВС США

Ракета Falcon 9 в среду выведет на орбиту очередной новый спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в 07:10 по времени Восточного побережья США (в 15:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.