Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

SpaceX запустит на орбиту новый спутник GPS для ВВС США

В мире Материалы 18 января 2023 02:41 (UTC +04:00)
SpaceX запустит на орбиту новый спутник GPS для ВВС США

Читайте Trend в

Ракета Falcon 9 в среду выведет на орбиту очередной новый спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в 07:10 по времени Восточного побережья США (в 15:10 по Москве) с 40-го стартового комплекса на базе Космических сил США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости