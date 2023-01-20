В Буркина-Фасо прошла демонстрация с требованием вывода войск Франции

Демонстрация против военного присутствия Франции в Буркина-Фасо, собравшая несколько сотен человек, прошла в пятницу в столице африканской страны - городе Уагадугу. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники акции скандировали антифранцузские лозунги, требовали ухода из страны французского военного контингента, поджигали флаги Франции. "Мы хотим своими действиями показать, что Франция нашей стране больше не нужна", - заявил один из инициаторов протеста Адама Савадого. Одновременно участники акции требовали более тесного сотрудничества Буркина-Фасо с Россией. Агентство отмечает, что демонстрация прошла мирно и не сопровождалась насилием.

Эта акция против военного и культурного присутствия Франции в Буркина-Фасо не первая. Так, в ноябре аналогичная демонстрация в Уагадугу переросла в столкновения с полицией, когда группы манифестантов попытались прорваться на территорию посольства Франции и базу ВВС в столичном пригороде Камбуансе, где развернуто подразделение французского спецназа.

В странах региона Сахель, куда входит Буркина-Фасо, на текущий день находятся более 5 тыс. французских военнослужащих, которые участвуют в том числе в операциях против террористических группировок.