Экономика Эстонии столкнулась с трудностями из-за роста цен и дефицита товаров

Экономика Эстонии испытывает трудности из-за роста цен и дефицита товаров на полках магазинов на фоне подорожания энергоресурсов. Об этом сообщает ERR, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Отмечается, что грузооборот в портах Эстонии в 2022 году составил 33,2 миллиона тонн — объем перевалки грузов снизился на 15,4 процента по сравнению с прошлым годом. В обрабатывающей промышленности рост цен составил 16,4 процента, в том числе в производстве продуктов питания — 26,3 процента.

Помимо этого, на рост цен повлиял рост котировок электроэнергии и теплоэнергии, а также изделий из дерева и продуктов. Некоторые магазины Эстонии столкнулись с дефицитом парниковых огурцов местного производства. Из-за дорогих энергоресурсов многие мелкие производители решили повременить с посадкой нового урожая.

Ранее бельгийский аналитический центр Bruegel подсчитал, что правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Италия и Эстония, к примеру, выделили 59 миллиардов и 200 миллионов евро соответственно.