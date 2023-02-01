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Стоимость бензина в Словении выросла на 5,2%

В мире Материалы 1 февраля 2023 01:47 (UTC +04:00)
Стоимость бензина в Словении выросла на 5,2%

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Стоимость бензина на АЗС вне автомагистралей в Республике Словения с 31 января 2023 года выросла на 5,2%. Об этом во вторник сообщило Радио и телевидение Словении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 31 января за пределами автомагистралей стоимость литра бензина с октановым числом 95 установлена на уровне €1,355, стоимость литра дизельного топлива - на уровне €1,529. Согласно решению правительства, цены на моторное топливо в стране вне автомагистралей устанавливаются каждые две недели, стоимость топлива на автомагистралях определяют сами компании.

17 января Словенское агентство печати сообщило, что стоимость бензина на АЗС вне автомагистралей в Словении была установлена на уровне €1,288, стоимость литра дизельного топлива - на уровне €1,483.

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