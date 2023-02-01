Лула да Силва посетит 10 февраля Вашингтон и встретится с Байденом

Президент США Джо Байден 10 февраля примет в Белом доме своего бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщила во вторник пресс-служба американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Байден с нетерпением ждет встречи с президентом Бразилии <...> в Белом доме в пятницу, 10 февраля, чтобы еще больше укрепить тесные отношения между США и Бразилией", - говорится в сообщении.

Как отметили в Белом доме, лидеры двух стран обсудят "поддержку Соединенными Штатами демократии в Бразилии", а также способы "продвижения инклюзивности и демократических ценностей в регионе и мире". "Президенты также обсудят, как США и Бразилия могут продолжать совместную работу по решению общих вопросов, в числе которых борьба с изменением климата, обеспечение продовольственной безопасности, поощрение экономического развития, укрепление мира и безопасности, управление миграцией в регионе", - говорится в пресс-релизе.

Лула да Силва вступил в должность президента Бразилии 1 января.