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В Чехии из-за недостатка комплектующих остановили автозавод Toyota

В мире Материалы 2 февраля 2023 03:32 (UTC +04:00)
В Чехии из-за недостатка комплектующих остановили автозавод Toyota

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Завод японского автоконцерна Toyota в чешском городе Колин остановлен со среды до конца февраля из-за недостатка компонентов. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Томаша Пароубка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Производство на автозаводе было остановлено почти до конца февраля из-за недостатка компонентов. Сотрудники должны вернуться к конвейеру в последнюю неделю месяца. Точная дата пока не установлена", - привело агентство слова пресс-секретаря.

Перерыв в производстве будет использован для проведения ремонтно-технических работ на предприятии. За время вынужденного простоя сотрудники автозавода, оставшиеся почти на месяц вне его стен, получат 80% от установленного оклада.

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