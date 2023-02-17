Казахстан и Россия обсудили сотрудничество в сфере промышленности

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев в рамках рабочей поездки в Москву встретился с заместителем председателя правительства РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Они обсудили взаимодействие в сфере промышленности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства индустрии Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития легкой промышленности и производства строительных материалов, а также актуальные вопросы подготовки кадров для химической промышленности", - говорится в сообщении.

Как отметил Карабаев, особое место среди направлений сотрудничества двух стран занимает промышленная кооперация. "На сегодня успешно реализовано 26 совместных проектов и реализуются 23 крупных проекта с созданием более 7 тыс. рабочих мест", - пояснил он.

В июле 2022 года Казахстан выступил в качестве партнера России на международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге. В результате подписали программы совместных действий и 27 двусторонних договоров, которые направлены на укрепление сотрудничества на новом уровне.

"Марат Карабаев отметил, что в этом году отечественные промышленные предприятия примут участие в международной выставке "Иннопром", которая состоится в Екатеринбурге. Кроме того, в сентябре этого года в Астане планируется проведение выездной промышленной выставки "Иннопром - Казахстан" с участием главы государства, а также национальных экспозиций и экспозиций отдельных компаний из стран Евразийского экономического союза, Пакистана, Турции, Индии, Ирана и Азербайджана", - пояснили в пресс-службе.