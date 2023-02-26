Следующий выход в открытый космос по российской программе состоится в апреле-мае

Российские космонавты выйдут в открытый космос в апреле-мае для дооснащения многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Об этом сообщил журналистам в воскресенье гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В апреле-мае предстоит выход в открытый космос", - сказал Борисов, уточнив, что во время внекорабельной деятельности будет дооснащен многоцелевой лабораторный модуль "Наука".

Глава Роскосмоса отметил, что стыковка корабля "Союз МС-23", который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, прошла "мягко". "Мы сегодня испытали достаточно серьезное потрясение, но все закончилось благополучно", - подчеркнул Борисов.