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Токаев примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре

В мире Материалы 15 марта 2023 07:31 (UTC +04:00)
Токаев примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 16 марта примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Анкаре. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"16 марта президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана совершит рабочий визит в Анкару для участия во внеочередном саммите ОТГ", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные направления деятельности ОТГ в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями. "В рамках визита также планируется встреча главы государства с президентом Турции", - отметили в пресс-службе.

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