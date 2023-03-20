Байден в разговоре с Нетаньяху поддержал компромисс по судебной реформе в Израиле

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступил в поддержку компромисса относительно судебной реформы в еврейском государстве, вызвавшей массовые протесты оппозиции, и выразил настрой на противодействие Ирану. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Байден приветствовал проведение в Шарм-эш-Шейхе пятистороннего совещания по вопросам безопасности с целью предотвращения эскалации. В этих консультациях ранее в этот же день приняли участие делегации Израиля и Палестины, а также представители Египта, Иордании и США.

"Президент подчеркнул необходимость того, чтобы все стороны незамедлительно предприняли совместно шаги по укреплению координации в сфере безопасности", - говорится в заявлении.

Байден также указал на важность "демократических ценностей" для отношений между США и Израилем. "Президент предложил поддержку предпринимаемым усилиям с целью достижения компромисса по предложенным судебным реформам в соответствии с базовыми принципами", - отмечается в документе.