Apple увеличит финансирование собственного кинопроизводства до $1 млрд в год

Корпорация Apple планирует инвестировать $1 млрд в год в производство фильмов для показа в кинотеатрах с целью привлечения внимания к собственному стриминговому сервису Apple TV+. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их информации, сумма инвестиций значительно увеличится по сравнению с показателями прошлых лет. Большинство предыдущих фильмов Apple были созданы специально для потокового сервиса компании или демонстрировались в ограниченном количестве кинотеатров. В настоящее время корпорация планирует показывать фильмы в тысячах кинотеатров, чтобы повысить осведомленность широкой публики о своем потоковом сервисе.

Среди потенциальных кинопремьер агентство называет фильмы "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) режиссера Мартина Скорсезе, "Аргайл" (Argylle) Мэттью Вона и "Наполеон" (Napoleon) - исторический фильм Ридли Скотта о французском завоевателе.