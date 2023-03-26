Треть мирового экономического роста в 2023 году придется на Китай - глава МВФ

Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине, написало китайское финансовое издание Caixin, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Мощное восстановление китайской экономики означает, что в 2023 году на ее долю придется около трети мирового экономического роста, что даст позитивный толчок мировой экономике», - сказала Георгиева.

Как отметила директор-распорядитель МВФ, рост ВВП Китая на один процентный пункт приведет к росту ВВП в других азиатских экономиках в среднем на 0,3 процентных пункта.