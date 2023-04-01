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Токио летом может снова столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии

В мире Материалы 1 апреля 2023 05:32 (UTC +04:00)
Токио летом может снова столкнуться с угрозой нехватки электроэнергии

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Столица Японии предстоящим летом может опять столкнуться с напряженной ситуацией с точки зрения спроса и предложения на электроэнергию, а в случае аномальной жары - и с угрозой ее нехватки. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo со ссылкой на правительственные оценки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Энергокомпаниям Японии для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей необходимо удерживать на уровне 3% так называемый коэффициент резервирования, показывающий степень запаса предложения по отношению к спросу. Этот показатель в столичном регионе, входящем в зону ответственности энергокомпании Tokyo Electric Power, предстоящим летом может упасть до этой критической отметки в случае аномальной жары, считают в правительстве.

Тяжелая ситуация в Японии сложилась в связи с тем, что были остановлены некоторые тепловые электростанции, а процесс перезапуска АЭС идет медленно ввиду того, что местные власти зачастую не дают нужного разрешения.

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