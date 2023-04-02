Встреча заместителей глав МИД РФ, Турции, Сирии и Ирана состоится 3 апреля

Переговоры заместителей глав дипведомств России, Турции, Сирии и Ирана пройдут в понедельник, все делегации уже прибыли в Москву для проработки дальнейшей встречи на уровне министров. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Завтра состоятся консультации по подготовке встречи министров иностранных дел. Все делегации уже приехали в Москву", - указал собеседник агентства.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве отметил, что главной целью встречи станет "сближение взглядов Турции и Сирии". В свою очередь спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов выразил надежду, что эта "посредническая миссия, направленная на очень важную стратегическую цель - нормализацию сирийско-турецких отношений, - завершится общим успехом".