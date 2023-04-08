КНДР испытала способный нести ядерное оружие подводный беспилотник

КНДР провела с 4 по 7 апреля испытание стратегического подводного вооружения Haeil 2, способного нести ядерное оружие. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, беспилотник курсировал по "эллиптическому и восьмиугольному" маршрутам, проходя расстояние в 1 тыс. км в течение 71 часа и 6 минут, и произвел детонацию макета ядерного заряда.

Отмечается, что в ходе испытания была подтверждена надежность системы и ее "смертоносный потенциал".