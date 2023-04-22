Спецназ Судана заявил о готовности открыть аэропорты для эвакуации иностранных граждан

Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выразили готовность частично открыть подконтрольные им аэропорты для эвакуации иностранных граждан, находящихся на территории республики. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на официальной странице суданского спецназа в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Силы быстрого реагирования заявляют о своей готовности частично открыть все аэропорты Судана для воздушного сообщения, чтобы братские и дружественные страны могли безопасно эвакуировать своих граждан, желающих покинуть страну", - указано в тексте.

Согласно заявлению, инициатива выдвинута "в рамках гуманитарного перемирия, объявленного силами быстрого реагирования на 72 часа, которое началось в пятницу утром". На какой срок спецназ предлагает открыть аэропорты, из текста заявления неясно.