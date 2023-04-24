Лавров примет участие в мероприятиях СБ ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в ряде мероприятий по линии ООН в Нью-Йорке в рамках российского председательства в Совете Безопасности всемирной организации, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Так, 24 апреля Лавров примет участие в открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН".

"Основная цель заседания - предоставить государствам-членам возможность подтвердить неукоснительную приверженность ключевым положениям уставного документа ООН, в первую очередь касающимся строгого уважения суверенного равенства государств и отказа от вмешательства в их внутренние дела", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в преддверии поездки.

25 апреля Лавров будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ ООН - открытых дебатах по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".