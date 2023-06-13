Toyota планирует представить новейшие твердотельные аккумуляторы

БАКУ /Trend/ - Автоконцерн Toyota Motor объявил о планах представить новейшие твердотельные аккумуляторы для электромобилей к 2027 году, передает Trend.

Согласно заявлению компании, электромобили, оснащенные такими аккумуляторами, смогут проехать более 1 000 км на одной зарядке, которая займет менее 10 минут. Toyota также выразила стремление увеличить этот показатель до 1 200 км и, в долгосрочной перспективе, до 1 500 км.

Компания планирует, что к 2030 году примерно половина ее продаваемых автомобилей по всему миру будет оснащена этими аккумуляторами. Кроме того, Toyota подтвердила свое намерение продолжить разработку технологий водородных двигателей и активное внедрение мер по декарбонизации.