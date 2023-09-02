Очередная магнитная буря обрушится на Землю 3 сентября

БАКУ /Trend/ - 3 сентября 2023 года на Землю обрушится очередная магнитная буря.

Как передает Trend, об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

По словам ученых, геомагнитные возмущения начнутся в ночь на воскресенье, к утру сила удара достигнет 5 баллов, а затем пойдет на спад.

Отметим в этой связи, что данная активность не считается чрезмерно интенсивной. Однако, тем не менее, людям, страдающим метеозависимостью, стоит в этот период внимательней отнестись к своему здоровью.